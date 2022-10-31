أول تعليق من رونالدو بعد استفاقة مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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علّق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، على تخطي الشياطين الحمر لمباراة وست هام، والفوز 0/1 أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشياطين الحمر وقعوا في فخ التعادل 1/1 أمام تشيلسي في المباراة المحلية التي سبقت وست هام، قبل أن يستفيقوا بفوز على الأخير جاء بشق الأنفس.

ووجه رونالدو رسالة تهنئة لزملائه بعد الفوز على وست هام، حيث نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة من الاحتفال بهدف راشفورد، وكتب عليها: "3 نقاط مهمة.. عمل رائع يا شباب".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتحسنت علاقة رونالدو بمدربه إريك تين هاغ مؤخراً، حيث شارك أساسياً في مباراة الأحد، وفي مواجهة شيريف تيراسبول التي سبقتها في الدوري الأوروبي، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينهما عقب مباراة توتنهام، وتسببت في غياب "الدون" عن لقاء تشيلسي.

بدوره رد مدرب مانشستر يونايتد على استفسار بشأن اعتذار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن خطئه في لقاء توتنهام، وقال المدرب الهولندي: "قلت ما يكفي بشأن هذا الأمر، وأعطيت تفسيرات كافية، نحن سعداء بوجوده هنا، رونالدو لاعب مهم".

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