على ملعب أنفيلد.. فان دايك يتعرض لخسارة تاريخية مع ليفربول

المصدر: وكالات

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تعرض المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لأول خسارة بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي، بسقوطه أمام ليدز يونايتد (1-2) في الجولة الـ 14 للبريمير ليغ.

وتعتبر خسارة ليفربول أمام ليدز يونايتد أول أمس السبت، هي الأولى لفان دايك على ملعب أنفيلد، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، قادماً من فريق ساوثهامبتون عام 2018.

وخاض فان دايك سلسلة ذهبية مكونة من 70 مباراة بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي من دون أي هزيمة، حيث فاز في 59 مباراة وتعادل في 11 مباراة، قبل أن ينهي ليدز يونايتد الرقم التاريخي لقلب الدفاع الهولندي على ملعب أنفيلد في المباراة رقم 71.

وتوج فيرجيل فان دايك (31 عاما) خلال مسيرته مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

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