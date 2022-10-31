بسبب رونالدو.. أسطورة مانشستر يونايتد يتعرض لموقف محرج

المصدر: البيان

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تعرض أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل، لموقف محرج عندما تجاهله نجم الفريق الأحمر كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، مساء الأحد.

وقبل انطلاق اللقاء ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، كان يتواجد نيفيل ضمن فريق تغطية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، من أرض ملعب اللقاء.

وعندما دخل رونالدو الملعب للإحماء، رفض مصافحة زميله السابق في النادي نيفيل، بعد حديث الأخير أنه من الأفضل أن يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، فيما توجه رونالدو لمصافحة لاعب الشياطين الحمر السابق لويس ساها ولاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب.

وعلق قائد منتخب إنجلترا السابق على هذا الموقف مازحاً، حيث قال إن نيفيل كان خارج قائمة بطاقات عيد الميلاد بالنسبة للنجم البرتغالي رونالدو.

وفجر تصرف رونالدو اتجاه نيفيل سخرية كاراغير الذي وجه رسالة ساخرة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مرحبا بك في نادي رونالدو للمهمشين"، حيث أن كاراغير كان أول لاعب يدخل قائمة ضحايا رونالدو في هذا الأمر، وحدث ذلك منذ أيام قبل إحدى مباريات اليونايتد بعدما انتقده لاعب ليفربول السابق على الملأ.

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