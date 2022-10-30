جيرونا يفرض التعادل على ريال مدريد في معقله

المصدر: أ ف ب

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تعثر ريال مدريد للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل على أرضه مع ضيفه الكاتالوني جيرونا 1-1 الأحد، لكنه استعاد الصدارة من جار الأخير غريمه اللدود برشلونة بفارق نقطة بعدما كان ثلاث نقاط.

ودخل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقاءه مع جيرونا الذي خرج منتصراً من المواجهة الأخيرة بين الفريقين في 17 فبراير 2-1 في مدريد، على خلفية هزيمة أولى للموسم وكانت في منتصف الأسبوع على يد مضيفه لايبزيغ الألماني 2-3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ النادي الملكي دورها ثمن النهائي قبل هذه الجولة.

ومع استمرار غياب الهداف الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، بدا ريال عاجزاً عن إيجاد طريقه الى الشباك خلال الشوط الأول الذي شهد فرصة حقيقية وحيدة للنادي الملكي في الدقيقة 23 لكن القائم تدخل لمنع البرازيلي رودريغو من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي مميز من الأوروغوياني المتألق فيديريكو فالفيردي.

ورد جيرونا الذي حقق فوزين فقط في مستهل عودته الى دوري الأضواء، بفرصة مماثلة لكن العارضة تدخلت للوقوف في وجه تسديدة الفنزويلي يانخل هيريرا (38).

وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة 70 حين نحج البرازيلي فينيسيوس جونيور في منح ريال التقدم إثر سلسلة من التمريرات داخل المنطقة وصلت عبرها الكرة الى فالفيردي الذي لعبها عرضية، فانقض عليها فينيسيوس وأودعها الشباك، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم والتاسع في جميع المسابقات.

لكن البديل ماركو أسينسيو أهدى جيرونا التعادل عندما لمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء تأكد من صحتها عبر "في أيه آر" وانبرى لها الأوروغوياني كريستيان ستواني بنجاح (80).

واعتقد رودريغو أنه أعاد ريال الى المقدمة في الوقت القاتل لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء الى "في أيه آر" لاعتباره أنه ارتكب خطأ على الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا الذي صد التسديدة الأولى للبرازيلي ثم المتابعة قبل أن يغمز الأخير الكرة في الشباك وهي بين يدي الحارس (89).

وأكمل ريال اللقاء بعشرة لاعبين في ثوانيه الأخيرة بعد طرد الألماني توني كروس بالانذار الثاني، ليكتفي في النهاية بتعادله الثاني للموسم، رافعاً رصيده الى 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن غريمه برشلونة الفائز السبت على مضيفه فالنسيا 1-صفر، فيما بات رصيد جيرونا 10 نقاط من فوزين وأربعة تعادلات.

وواصل أوساسونا موسمه الواعد بتحقيقه فوزه السادس للموسم، وجاء على حساب ضيفه بلد الوليد 2-صفر ليرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس موقتاً.

ويلعب لاحقاً أتلتيك بلباو مع فياريال، وريال سوسييداد مع ريال بيتيس، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء إلتشي وخيتافي.



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