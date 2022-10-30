بعد تعرضه للطعن.. بابلو ماري يغادر المستشفى

المصدر: أ ف ب

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خرج الإسباني بابلو ماري المعار من أرسنال الإنجليزي إلى مونتسا الإيطالي من المستشفى الأحد، بعد تعرضه للطعن خلال هجوم بسكين مميت في سوبر ماركت.

وخضع المدافع البالغ 29 عامًا، والذي أعير إلى مونتسا هذا الصيف، لعملية جراحية في مستشفى نيغواردا في ميلانو يوم الجمعة لإصابته بجروح في الظهر أثناء تسوقه مع زوجته وابنه ليلة الخميس.

وقال مونتسا الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء للمرة الاولى في تاريخه في بيان إن ماري "عاد إلى منزله وسيبدأ الآن فترة راحة كاملة".

كان ماري واحدًا من عدة أشخاص تعرضوا لهجوم في سوبر ماركت "كارفور" في أساغو، في ضواحي ميلانو في شمال إيطاليا، من قبل رجل في الـ46 من العمر يعاني وفق الصحافة من مشاكل نفسية الذي قتل رجلاً بعد أن انتزع سكينًا من أحد الأرفف.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون على يد الرجل الذي ألقت الشرطة القبض عليه، بعد أن تم نزع سلاحه من قبل مدافع نابولي وإنتر ميلان السابق ماسيمو تارانتينو.

وطالب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة تأجيل مباراة مونتسا مع ضيفه بولونيا الإثنين الى موعد لاحق لكن المباراة ستقام في أوانها.

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