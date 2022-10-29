ثلاثية أوسيمهن تعزّز تحليق نابولي في الصدارة

المصدر: أ ف ب

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بثلاثية من مهاجمه العائد من إصابة فيكتور أوسيمهن، تابع نابولي المتصدر بدايته الرائعة هذا الموسم وحقق فوزه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه ساسوولو 4-صفر في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 26 لميلان حامل اللقب الذي يحل ضيفا على تورينو الأحد، فيما يلتقي لاحقاً يوفنتوس الجريح مع مضيفه ليتشي ويستقبل إنتر السابع سمبدوريا.

ورفع نابولي رصيده إلى 13 فوزاً توالياً في مختلف المسابقات وهو رقم قياسي للنادي.

وحسم الفريق الجنوبي النتيجة سريعاً مطلع المباراة بهدفين من أوسيمهن (4 و19)، قبل أن يضيف اكتشافه لهذا الموسم الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا الثالث قبل الاستراحة (36). وفي الشوط الثاني، عمق أوسيمهن جراح الضيوف بهدف رابع محققا الهاتريك (77).

ولا يقتصر تحليق "بارتينوبي" على الجبهة الايطالية فقط، إذ ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه خمسة انتصارات كاملة. يختتم دور المجموعات الثلاثاء على أرض ليفربول الإنكليزي، حيث يكفيه التعادل لضمان المركز الأول أو حتى نتيجة أفضل من تفوّقه الكبير ذهابا على المصري محمد صلاح ورفاقه 4-1.

ويسعى نابولي إلى لقبه الثالث في تاريخه في الدوري والأول منذ 1989-1990 في عصر الأرجنتيني الساحر دييغو مارادونا، الذي وقفت الجماهير دقيقة صمت عن روحه قبل يوم من تاريخ ولادته.

وبات نابولي خصمًا صعب المنال هذا الموسم، رغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم القائد لورنتسو إينسينيي، لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس، قطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، الجناح البلجيكي دريس مرتنس وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.

أمام أكثر من 50 ألف متفرج على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لعب أوسيمهن دور الهداف القاتل، فيما مرّر له كفاراتسخيليا كرة الهدف الأول بيسراه من مسافة قريبة (4).

ضاعف نابولي النتيجة بتمريرة عرضية مقشرة من كفاراتسخيليا أيضاً على الجهة اليمنى لأوسيمهن البالغ 23 عاماً والعائد بعد غياب شهر لاصابة بفخذه، تابعها ارضية من مسافة قريبة (19).

وترك "كفارا" الهدف الثالث لنفسه عندما هيأ الكرة على باب المنطقة وأطلقها قوية بيمناه (36).

وفي أول 12 مباراة له في الدوري، سجل كفاراتسخيليا (21 عاماً) ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

في الشوط الثاني، سجّل أوسيمهن أول هاتريك في "سيري أ" بكرة ساقطة ذكية من فوق الحارس وهو منفرد (77). وسجل أوسيمهن ستة أهداف في آخر أربع مباريات للفريق الأزرق، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في

صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع النمسوي المخضرم ماركو أرناوتوفيتش مهاجم بولونيا.

وأكمل ساسوولو الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الفرنسي الشاب أرمان لوريينتيه (84).



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