تن هاغ: رونالدو ما زال قادراً على تسجيل الكثير من الأهداف

المصدر: أ ف ب

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أكد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن كريستيانو رونالدو لا يزال قادراً على تسجيل أكثر من 20 هدفاً في الموسم، على الرغم من تقييد وقت لعب النجم البرتغالي البالغ 37 عاماً حتى الآن هذا الموسم.

وغاب رونالدو عن تشكيلة فريق "الشياطين الحمر" خلال التعادل أمام تشلسي 1-1 ضمن منافسات المرحلة 13، بعدما تمت معاقبته عقب رفضه المشاركة كبديل قبل أربعة أيام في الفوز على توتنهام 2-صفر، ليغادر الملعب قبل وقت قصير من نهاية المباراة.

أثنى المراقبون على أداء يونايتد أمام تشلسي كأفضل صورة للفريق منذ وصول تن هاغ إلى ملعب "أولد ترافورد"، ودليل إضافي على أن يونايتد فريق أفضل من دون وجود الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

لكن رونالدو عاد إلى التشكيلة الأساسية في الفوز على شريف تيراسبول المولدافي 3-صفر الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ليختتم أهداف فريقه، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

لم يستبعد المدرب الهولندي أن ينجح البرتغالي في تسجيل أكثر من 24 هدفاً، وهو رصيده الإجمالي في الموسم الماضي.

قال تن هاغ "الأمر متروك له"، مضيفاً "لكنني أعتقد أنه عندما تجمع كل الفرص التي يصنعها، ويخلقها الفريق له في الأسابيع الماضية، ترى أنه لا يزال قادراً على التمركز الصحيح وأنا أعلم أنه لا يزال قادراً على إنهاء هذه الفرص (في الشباك)، لذلك هذا ممكن".

ولعب رونالدو أساسياً في الدوري خلال مباراتين فقط باشراف تن هاغ، في حين تختلف الحال في "يوروبا ليغ" حيث يشارك أساسياً في معظم المباريات.

غير أن مدرب أياكس أمستردام السابق رفض الإيحاء بأنه يستخدم "يوروبا ليغ" التي تعتبر المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، كوسيلة لمنح رونالدو الوقت الذي يتوق إليه على أرض الملعب.

وأضاف "ليس لديّ فريق مخصص لأوروبا أو آخر للدوري الانكليزي الممتاز" و"أتطلع إلى المنافس وما نحتاجه ضده. الآن يجب أن أركز على مباراة وست هام ويونايتد الأحد".

وبعد بداية كارثية شهدت خسارته في مباراتيه الاولين في الـ "بريميرليغ"، تحسن أداء يونايتد في الأسابيع الأخيرة لكنه فشل في ترجمة هيمنته في الملعب إلى أهداف ليحقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات بالدوري مقابل هزيمة وتعادلين.

وعن هذا الصدد قال تن هاغ "يستغرق تطوير الفريق وقتاً" و"لا يمكنك الانتقال من صفر إلى 100. عليك أن تبني من الطابق السفلي وتحتاج إلى الأساس قبل أن تذهب إلى الأعلى، إلى السطح...".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، متأخراً بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.

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