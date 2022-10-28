المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد إدارة نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا لإطلاق فيلم وثائقي عن النجم الجزائري رياض محرز.

وسَيُعرض الفيلم عبر المنصّة الرّقمية للنادي الإنجليزي في شهر يناير 2023.

وقالت إدارة مانشستر سيتي في بيان لها نشرته أمس الخميس، إن الجمهور الرّاغب في مشاهدة الفيلم الوثائقي عن محرز وأشرطة أخرى، عليه بالاشتراك في منصّتها الرّقمية، نظير 2.99 جنيه استرليني شهريا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ـأمس الخميس “برومو” الفيلم.

كما غرد الحساب:"لقد كان جزءًا من فريق ليستر سيتي، الذي حقق حلم الدوري الإنجليزي الممتاز. حان الوقت لاكتشاف قصة رياض محرز".

ويُظهر “برومو” الفيلم أهم لحظات محرز مع الثعالب، إضافة إلى إشادات من نغولو كونتي ومورغان زميليه السابقين وكذا، المدرب الايطالي، كلاوديو رانييري.

ويستعدّ الجناح محرز لِمواجهة فريقه السابق ليستر سيتي غدا السبت المقبل، بِرسم الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

"من ليستر إلى مانشستر".. فيلم وثائقي عن النجم الجزائري رياض محرز (فيديو)https://t.co/F0knbZ7x8T pic.twitter.com/VOM8UaMu1g — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 27, 2022

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز