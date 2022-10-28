يوروبا ليغ: أيندهوفن يلحق الخسارة الأولى بأرسنال ويرافقه إلى ثمن النهائي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألحق أيندهوفن الهولندي الخسارة الأولى قارياً بضيفه أرسنال الإنجليزي 2-صفر ولحق به إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) الخميس.

وسجّل هدفي فوز أصحاب الأرض كل من جوي فيرمان (56) والبديل لوك دي يونغ (63)، ليرفع الفريق الهولندي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف أرسنال (12 نقطة).

وضمن أبندهوفن عبوره إلى الدور المقبل قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات، بفوز زوريخ السويسري على بودو غليمت النروجي 2-1 الذي خسر حظوظه في التأهل وفي رصيده أربع نقاط.

وتأجل حسم صدارة المجموعة التي بحث عنها أرسنال، الفائز بالمباريات الاربع الاولى قارياً، الى الجولة السادسة.

وهذه الخسارة الثانية فقط لمتصدر الدوري الانجليزي في جميع المسابقات هذا الموسم بعد سقوطه ضد مانشستر يونايتد في الدوري.

قال رود فان نيستلروي مدرب أيندهوفن ولاعب مانشستر يونايتد السابق "لم يكن الشوط الأول سهلاً، ورأيت عددًا من اللاعبين تنفد طاقتهم لأننا اضطررنا لمطاردة الكرة كثيرًا. الشوط الثاني كان أفضل بكثير. ضغطنا عليهم، كنا أكثر خطورة ولم نخسر الكرة كثيرًا".

في المقابل، عاد فنربهتشة التركي من بعيد وتعادل مع ضيفه رين 3-3 في المجموعة الثانية.

وتقدم الضيوف مبكراً بثلاثة أهداف لأمين غويري (5 و30)، ومارتان تيرييه (16)، قبل أن يبدأ أصحاب الأرض بالعودة تدريجاً بأهداف الإكوادوري إينير فالنسيا (42)، السلوفيني ميها زايك (82)، وإيمري مور (88).

وبالتالي رفع الفريقان اللذان ضمنا تأهلهما مسبقاً الى الدور المقبل رصيديهما إلى 11 نقطة لكل منهما في المركزين الأول والثاني وتأجل صراع حسم الصدارة الى الجولة الاخيرة، فيما تعادل في المجموعة نفسها دينامو كييف الأوكراني ومضيفه لارنكا القبرصي 3-3.

وفي المجموعة الرابعة، ضمن أونيون سان جيلواز البلجيكي تأهله إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه مالمو السويدي بهدفين نظيفين.

وسجّل هدفي الضيوف المالطي تيدي تيوما (10) والعاجي جان تييري لازار (42)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 13 نقطة في الصدارة.

كما فاز في المجموعة نفسها أونيون برلين الألماني على ضيفه براغا البرتغالي بهدف من ركلة جزاء أحرزه روبن كنوشي (68)، ليقفز الفريق الألماني إلى المركز الثاني مع تسع نقاط مقابل سبع لبراغا.

وفي المجموعة الثالثة، واصل ريال بيتيس المتأهل صدارته بفوزه على لودوغوريتس البلغاري بهدف نظيف أحرزه الفرنسي نبيل فقير (56).

ورفع الفريق الإسباني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما يلعب لاحقاً روما الإيطالي في المجموعة نفسها مع أتس جي كي الفنلندي للإبقاء على آماله بالعبور.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز