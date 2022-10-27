إجراءات أمنية مشددة لقمة «كوبا ليبرتادوريس»

المصدر: جواياكيل - البيان

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فرضت الحكومة الإكوادورية سياجاً أمنياً لتأمين مباراة نهائي «كوبا ليبرتادوريس»، التاريخي الذي يقام السبت في ملعب مونومينتال «ايسيدرو روميرو» بجواياكيل الإكوادورية، بين فريقي أتلتيكو بارانينسي وفلامنغو البرازيليين.

وجاءت الإجراءات الأمنية بعد اجتماع بين الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بأليخاندرو دومينجيز ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول).

ويسع ملعب المباراة 60 ألف مشجع، حيث كشفت السلطات أنه من المتوقع أن يحضر في الملعب 50 ألف مشجع، ما يمثل متوسط وصول رحلة تقل مشجعين كل 15 دقيقة إلى مطار «خوسيه خواكين دي أولميدو» الدولي في جواياكيل.

وسيحقق هذا الإقبال من السائحين دخلاً مادياً للإكوادور بنحو 50 مليون دولار، بفضل المباراة التاريخية المذاعة في 210 دول.

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