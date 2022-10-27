موعد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة

المصدر: وكالات

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اختتمت مساء الأربعاء مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا وحسمت العديد من الأندية التأهل الرسمي لدور الـ16.

وشهدت الجولة الخامسة العديد من النتائج من الوزن الثقيل أبرزها خسارة برشلونة الإسباني على أرضه ووسط جماهيره أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، وسقوط كلوب بروغ برباعية على أرضه ووسط جماهيره أمام بورتو البرتغالي، وتأهل نادي ليفربول الى دور الـ16 من النسخة الحالية.

وضمن 12 فريقا التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، مقابل تأكد خروج عدة أندية كبرى مبكرا، أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وفقا لروسيا اليوم.

قرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 7 نوفمبر، يليها إجراء قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي في الحفل المقرر إقامته بمدينة نيون السويسرية.

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من التشامبيونزليغ:

نابولي، إنتر ميلان(إيطاليا)، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي(إنجلترا)، كلوب بروغ (بلجيكا)، بورتو، بنفيكا(البرتغال)، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا).

فيما لم تحسم هوية متصدر ووصيف المجموعة الرابعة، ووصيف كل من المجموعتين الخامسة والسادسة.

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