محمد صلاح يحطم رقم أسطورة السيتي في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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خرج النجم المصري محمد صلاح بعدة أرقام مميزة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود "الريدز" للفوز على أياكس أمستردام (3-0) في معقله ملعب "يوهان كرويف أرينا".

واعتلى محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023) برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورفع "الفرعون" صلاح رصيده إلى 42 هدفا في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا بفارق هدف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، وذلك حسب شبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات.

وتصدر النجم المصري قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ مشاركات "الريدز" بدوري الأبطال برصيد 13 تمريرة حاسمة، وفق المصدر نفسه.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 39 بقميص "الريدز" وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع الفريق في البطولة.

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