رونالدو أبرز عناوين «يوروباليغ» اليوم

المصدر: (مانشستر - أ ف ب)

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ستكون مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو من عدمها عنوان المواجهة التي ستجمع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد ضيفه شيريف تيراسبول المولدافي، في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» اليوم. وفي حين لا يُتوقع أن يواجه يونايتد صعوبة في بلوغ الدور الثاني، كون التعادل يكفيه ضد فريق متواضع للحاق بريال سوسييداد الإسباني متصدر المجموعة الخامسة.

ورفض رونالدو الدخول كبديل ضد توتنهام الأربعاء الفائت، ما عرضه لعقوبة الاستبعاد، وأكد المدرب الهولندي إريك تن هاغ خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة، أمس، أن رونالدو متواجد في قائمة الفريق لمواجهة اليوم. ويتصدر ريال سوسييداد المجموعة ويحل على أومونيا نيقوسيا القبرصي.

وسيسعى أرسنال الإنجليزي لضمان صدارة مجموعته، عندما يحل على أيندهوفن الهولندي، بينما يدرك روما الإيطالي ألا خيار أمامه سوى الفوز على مضيفه ايتش جاي كاي هلسنكي في فنلندا إذا ما أراد الحفاظ على آماله بالتأهل عن المجموعة الثالثة، وفي المجموعة ذاتها يستضيف لودوغوريتش البلغاري ريال بيتيس الأسباني.

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