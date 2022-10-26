ليس يوفنتوس.. دي ماريا يحدد محطته الأخيرة مع كرة القدم

المصدر: وكالات

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يريد أنخيل دي ماريا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الحالي، أن ينهي مسيرته الكروية من حيث بدأها مع فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.

وانضم دي ماريا (34 عاما) لفريق روزاريو عندما كان يبلغ أربعة أعوام، وقضى الأعوام الـ 15 التالية مع النادي، قبل أن يتألق في كأس العالم تحت 20 عاما، وهو ما جعل فريق بنفيكا يطلب ضمه.

وكان انتقاله لبنفيكا بداية مسيرة أوروبية رائعة، حيث انتقل للعب في ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قبل أن ينتقل ليوفنتوس في إيطاليا.

ورغم كل نجاحاته في أوروبا، تحدث دي ماريا عن رغبته في العودة لبلاده، في مقابلة مع اللاعب السابق إيزكيول لافيتزي، الذي لعب 51 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني في الفترة من 2007 إلى 2016.

وقال دي ماريا: "أحب العودة لروزاريو، أعلم أنه صعب ولكني أقول دائماً حلم كل هؤلاء في الأرجنتين هو المجيء واللعب في أوروبا، حلمي أنا هو العودة يوماً ما لارتداء قميص روزاريو سنترال".

وأضاف: "هذه حقيقة، قلت هذا دائماً، إذا اتيحت لي الفرصة، سأحب هذا".

ويحتل روزاريو حالياً المركز الـ 19 في الدوري الأرجنتيني المكون من 28 فريقاً، ومع قوة شرائية قليلة، سيتطلب الأمر تخفيضاً كبيراً في الرواتب لجعل الحلم حقيقة.

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