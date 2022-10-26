دوري أبطال أوروبا: دورتموند الى ثمن النهائي بعد تعادله مع سيتي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لحق بوروسيا دورتموند بمانشستر سيتي الانجليزي الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادلهما سلبا في ألمانيا الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة ما قبل الاخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.

وكان سيتي تأهل في الجولة السابقة لكنه ضمن الثلاثاء صدارة المجموعة مع 11 نقطة، لتفوقه في المواجهتين المباشرتين على دورتموند الذي بات في رصيده 8 نقاط وخمس لإشبيلية الاسباني الفائز 3-صفر على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي (نقطتان).

ونظرًا لتفوق دورتموند في المواجهتين المباشرتين ضد الفريق الأندلسي (4-1 و1-1)، ضمن بلوغه الدور المقبل بغض النظر عن الجولة الاخيرة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز