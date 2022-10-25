باريس سان جيرمان يبدأ أولى خطوات الحفاظ على ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ نادي باريس سان جيرمان في أولى خطوات للحفاظ على وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بين صفوفه، حيث يجهز العملاق الفرنسي عقداً جديداً لتوقيعه مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل 2023.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يعمل حالياً بالفعل على الشروط الاقتصادية لعقد ميسي الجديد، خاصة بعدما عاد اللاعب لمستواه المعروف خلال الموسم الحالي، الأمر الذي دفع إدارة البي سي جي للبدء في الحفاظ على استمرار النجم الأرجنتيني بين صفوف الفريق.

وقالت الصحيفة إن باريس سان جيرمان مستعد أن تكون مدة العقد الجديد لميسي موسماً واحداً على الأقل، رغم أن المقربين من ليونيل أكدوا في وقت سابق أن اللاعب سيفكر في مستقبله عقب منافسات كأس العالم 2022، ولكن باريس تحرك بالفعل لإقناع ميسي بالبقاء لفترة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي بات قريباً من البقاء بين صفوف باريس سان جيرمان عن الانتقال إلى نادٍ آخر في الموسم المقبل، خاصة بعدما انسجم اللاعب الأرجنتيني مؤخراً مع زملائه في الفريق الفرنسي وأصبح يقدم مستوى فني رائعاً.

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