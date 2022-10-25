بعد العفو عنه.. كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، لتدريبات فريقه الجماعية اليوم الثلاثاء، الأمر الذي يؤكد انتهاء الأزمة بينه وبين إريك تين هاغ مدرب الشياطين الحُمر.

وجاءت عودة رونالدو بعدما اجتمع مع مدرب إريك تين هاغ، لحل أزمته التي نشبت مؤخراً، على هامش اعتراضه على التواجد كبديل في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إنجليزية كشفت عن شرط إريك تين هاغ للعفو عن رونالدو، حيث أكدت صحيفة "ّذا صن" الإنجليزية، إن المدرب يشترط اعتراف رونالدو بالخطأ الذي ارتكبه والاعتذار عنه، على أن سيتم السماح للاعب بالعودة للتدريبات الجماعية بعدها، وهو ما حدث بالفعل.

وأكدت تقارير إنجليزية في وقت سابق، أن مانشستر يونايتد لا يمانع فسخ التعاقد مع رونالدو في يناير المقبل وانتقاله إلى أي نادٍ من الأندية الكبرى، مشيرة إلى أن تشيلسي يرغب في ضم النجم البرتغالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوفه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيريف تيراسبول الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

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