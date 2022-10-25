إدارة باريس سان جيرمان تتخذ قراراً بشأن راموس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت قراراً بشأن مدافع الفريق الفرنسي سيرجيو راموس، يتمثل في تجديد عقده مع العملاق الباريسي، لاسيما أن تعاقده مع البي سي جي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية، فإن مُلاك باريس سان جيرمان وافقوا بالفعل على فكرة التجديد لراموس.

وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات الرسمية مع المدافع الإسباني لم تبدأ بعد، ولكن فرص تجديد عقده قائمة بعدما منح مُلاك النادي الضوء الأخضر بشأن هذا الملف.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن المستشار الرياضي لويس كامبوس يتولى بنفسه ملف التجديد لراموس، ويتبقى التوصل لاتفاق مالي مع المدافع الإسباني المخضرم، الذي يتقاضى حالياً 8 ملايين يورو سنوياً.

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