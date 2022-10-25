بنزيما: هؤلاء تعلمت منهم كرة القدم.. وما أحققه الآن فاق أحلامي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أنه تعلم كرة القدم من الأسطورتين رونالدو البرازيلي وزين الدين زيدان، مشيراً إلى أن ما يحققه الآن فاق أحلامه.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ابني إبراهيم يلعب كرة القدم بشكل جيد، لكن عندما أتدرب معه لا أكون لطيفاً دائماً، حال عدم الاستماع إلى تعليماتي، أتصرف معه كأننا نلعب كرة قدم حقيقية وعندما يخطئ لا أتكلم، لأن والدي كان يعاملني بنفس الطريقة".

وأضاف: "نظراً لأني أمتلك موهبة في كرة القدم فعلت كل ما يمكنني فعله في سن الـ 15 والـ 16، تابعت رونالدو البرازيلي وزيدان وآخرين لأتعلم منهم، لكنني لم أقل أبداً أنني أريد أن أكون مثلهم".

وواصل: "أحاول أن أحقق كل أحلامي، على الأقل عندما يتعلق الأمر بمسيرتي المهنية وما حلمت به أحققه الآن، بالنسبة لي أن تكون أفضل لاعب في العالم فهو أمر يعتبر أكثر من مجرد تحقيق حلم".

وأتم بنزيما، قائلاً: "الكرة الذهبية منذ أن كنت طفلاً كانت أحد أكبر أهدافي وأحلامي، لم تكن شيئاً أفكر فيه كل يوم، لا أعتقد أنني كنت أذهب إلى التدريب لأنني أريد الفوز بالكرة الذهبية، لكنها كانت دائماً في ذهني منذ أن كنت طفلاً".

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