وست هام يتنفس الصعداء

المصدر: أ ف ب

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تنفس وست هام يونايتد الصعداء بفوزه الصعب على ضيفه بورنموث 2-صفر الإثنين في ختام المرحلة الثالثة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وانتظر وست هام حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر مدافعه الفرنسي كورت زوما، قبل أن يطمئنه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الرابع لوست هام هذا الموسم فصعد الى المركز العاشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بورنموث الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر بخسارته الخامسة هذا الموسم.

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