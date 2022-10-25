ينافسه ثلاثة أندية إنجليزية.. توتنهام يرصد 50 مليون يورو لضم لاعب انتر ميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبحث توتنهام تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتحقيق النجاحات خاصة على المستوى المحلي، ويضع النادي الإنجليزي عينه على مدافع انتر ميلان أليساندرو باستوني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن توتنهام يجهز عرضاً بقيمة 50 مليون يورو لضم باستوني من انتر ميلان، خاصة أن اللاعب يحظى بإعجاب أنطونيو كونتي المدير الفني للسبيرز، حيث سبق ودربه في صفوف النيراتزوري.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي يهتم أيضاً بضم باستوني، فضلاً عن وجود رغبة من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لضم اللاعب الإيطالي، لذلك يبحث توتنهام عن حسم الصفقة بشكل سريع.

وينتهي عقد باستوني مع انتر ميلان صيف 2024، ولم يوافق المدافع الشاب على عروض التجديد حتى الآن الأمر الذي قد يدفعه للانتقال إلى فريق آخر.

وخاض باستوني خلال هذا الموسم 12 لقاء مع الانتر، لم يسجل أي هدف وصنع هدفاً وحيداً.

وفي الموسم الماضي خاض 44 لقاء، سجل هدفاً وصنع 4 أهداف وحصل على 6 بطاقات صفراء، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء، وبشكل عام خاض مع انتر 130 لقاء، سجل 3 أهداف، وصنع 10 أهداف.

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