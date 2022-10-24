سمبدوريا يحقق فوزه الاول هذا الموسم ويتخلص من المركز الاخير

المصدر: أ ف ب

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تخلص سمبدوريا من المركز الأخير عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على مضيفه كريمونيزي 1-صفر الإثنين في ختام المرحلة الحادية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ويدين سمبدوريا بفوزه إلى مهاجمه الغامبي عمر كولي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 78 مستغلا كرة رأسية من مسافة قريبة لمانولو غابياديني، بديل الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

في المقابل، دفع كريمونيزي ثمن إهدار مهاجمه النيجيري سيريال ديسيرس لركلة جزاء في الدقيقة السابعة تصدى لها الحارس إيميل أوديرو، ومني بخسارته السابعة هذا الموسم.

وصعد سمبدوريا الى المركز الثامن عشر مؤقتا برصيد ست نقاط تاركا المركز الاخير لكريمونيزي الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط وبقي الفريق الوحيد دون انتصار في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وهو الفوز الاول لسمبدوريا في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد لاعب الوسط الدولي الصربي السابق للاتسيو وإنتر ميلان ديان ستانكوفيتش (تعادل مع بولونيا وخسر أمام روما) خليفة ماركو جامباولو المقال من منصبه بعدما حصد نقطتين فقط في ثماني مراحل هذا الموسم.

ويلعب لاحقا ساسوولو الحادي عشر (12 نقطة) مع فيرونا التاسع عشر قبل الأخير (5 نقاط).

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