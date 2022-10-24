الهجوم الفعال يدعم طموحات البرازيل لاستعادة العرش العالمي

المصدر: وام

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بعد عقدين كاملين من الفوز بخامس ألقابه في البطولة، يبدو المنتخب البرازيلي لكرة القدم مرشحا فوق العادة لإحراز لقب جديد في بطولات كأس العالم عندما يخوض مونديال 2022 خلال الفترة المقبلة.

وعلى مدار تاريخ البطولة، كان المنتخب البرازيلي بمثابة رأس الحربة بين جميع منتخبات العالم عندما يكون الحديث عن الترشيحات الخاصة بإمكانية الفوز باللقب في أي نسخة.

ويتصدر المنتخب البرازيلي قائمة المشاركات في بطولات كأس العالم؛ فهو المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نسخ البطولة حتى الآن، كما يستحوذ على أكثر من رقم قياسي من بينها عدد الألقاب (5 ألقاب) والانتصارات (73 انتصارا) ورصيد الأهداف (229 هدفا) وغيرها فيما يتساوى معه المنتخب الألماني في عدد المباريات التي خاضها كل منهما بالبطولة (109 مباريات) .

ولا تقتصر بصمة المنتخب البرازيلي في بطولات كأس العالم على الأرقام ورصيد المشاركات والأهداف والانتصارات فقط، وإنما قدم المنتخب البرازيلي على مدار تاريخه العديد من النجوم البارزين الذين صالوا وجالوا في ملاعب المونديال وكانت لهم العديد من الإنجازات.

وقد يكون المنتخب البرازيلي الحالي على موعد مع تقديم خط هجوم أسطوري جديد في مونديال 2022 مثلما كان الحال في معظم النسخ السابقة التي فاز فيها أو اقترب من اللقب.

وأظهر خط الهجوم فعاليته البالغة خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 حيث سجل 40 هدفا في 17 مباراة فيما اهتزت شباك الفريق 5 مرات فقط، وكان نيمار هو هداف الفريق بالتصفيات برصيد 8 أهداف.

وربما يكون التحدي الصعب الذي يواجهه المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي هو المفاضلة لإيجاد الشركاء الهجوميين إلى جوار قائد الهجوم نيمار حيث يتوافر لديه العديد من البدائل مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو مهاجمي ريال مدريد الإسباني وروبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) ورافينيا (برشلونة الإسباني) وأنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وجابرييل جيسوس (أرسنال الإنجليزي) .

وعلى النقيض، يبدو الدفاع هو مصدر القلق الرئيسي في المنتخب البرازيلي حيث يفتقد هذا الخط للسرعة المطلوبة ما يجعله عرضة للتهديد مع الهجمات المرتدة للفرق المنافسة.

وكانت هذه هي المشكلة الأساسية للمنتخب البرازيلي في النسختين الماضيتين عامي 2014 و2018 ولكنها تضاءلت بشكل كبير في التصفيات المؤهلة للمونديال حيث اهتزت شباك المنتخب البرازيلي 5 مرات فقط في 17 مباراة.

وما يطمئن الفريق أيضا اعتماده على حارسي مرمى مميزين يمكنهما التغطية على بعض عثرات الدفاع وهما أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) وإيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) .

ومع نجاح المدرب تيتي في إعادة الاتزان للمنتخب البرازيلي على مدار السنوات الماضية، سيكون التوازن بين الدفاع والهجوم وقوة خط الوسط إضافة إلى الحذر من أهم عناصر الخطة التي يتبعها الفريق في مشاركته بالمونديال المقبل.

ويشهد تاريخ مشاركات المنتخب البرازيلي في بطولات كأس العالم على أن الهجوم والهدافين المميزين كانوا الأسلحة الأساسية التي اعتمد عليها الفريق في ألقابه الخمسة.

وخلال النسخ الثلاثة الأولى للمونديال، لم يكن للمنتخب البرازيلي حضور قوي أو قدرات كبيرة على المنافسة، ولكن الفريق انتفض مع استئناف نشاط البطولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكاد يحرز لقبه الأول عندما استضافت بلاده البطولة في 1950 لكنه خسر في المباراة الختامية أمام أوروجواي.

وبعدها بـ8 سنوات، كانت الكرة البرازيلية على موعد مع جيل ذهبي بقيادة الأسطورة بيليه، الذي فاز مع زملائه بلقب المونديال 3 مرات في غضون 4 نسخ متتالية وذلك في أعوام 1958 و1962 و1970 ليرسم الطريق نحو هيمنة برازيلية على البطولة.

وشهد المنتخب البرازيلي جيلا أكثر مهارة وأفضل أداء من هذا الجيل لكن الحظ عانده في مونديال 1982 بإسبانيا ليتأخر اللقب الرابع إلى مونديال 1994 بالولايات المتحدة بقيادة الثنائي الهجومي الخطير روماريو وبيبيتو.

وواصل المنتخب البرازيلي بعدها تألقه وبلغ نهائي النسخة التالية في 1998 بفرنسا لكنه خسر أمام أصحاب الأرض ثم توج بلقبه الخامس في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان بقيادة "ثلاثي الراء" المكون من رونالدو وريفالدو ورونالدينيو.

ومنذ ذلك الحين، لم يستطع المنتخب البرازيلي المنافسة بقوة على اللقب العالمي، وكان أفضل مركز له هو الرابع في نسخة 2014 التي استضافتها بلاده والتي تعرض فيها لهزيمة كارثية 1-7 أمام المنتخب الألماني.

ولكن الفرصة تبدو سانحة الآن ليستعيد المنتخب البرازيلي العرش العالمي إذا نجح خط هجومه بقيادة نيمار في تقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة.

وخلال الدور الأول للبطولة، سيواجه المنتخب البرازيلي أكثر من اختبار صعب خاصة في مواجهة المنتخبين الصربي والسويسري كما يلتقي المنتخب الكاميروني.

وتصب معظم الترشيحات في صالح المنتخب البرازيلي لصدارة هذه المجموعة (السابعة) والتقدم بثبات نحو الأدوار الإقصائية.

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