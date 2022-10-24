احتجاز بونا سار في مطار ميونخ واللاعب يشكو العنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض بونا سار لاعب بايرن ميونخ، للاحتجاز في مطار ميونخ بألمانيا لمدة ساعتين عقب عودته من فرنسا، للانضمام إلى معسكر فريقه.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "يتم احتجازك لأكثر من ساعتين ومصادرة الأشياء الثمينة الخاصة بك بحجة أنك لست في وضع جيد".

ووفقاً لصحيفة "بيلد"، فإن بونا سار أبدى غضبه الشديد وشكى من تعرضه للعنصرية، بعدما تم احتجازه لمدة ساعتين في المطار، ومصادرة ما بحوزته.

ومن جانبه رد توماس مايستر أحد مسؤولي مطار ميونخ، قائلاً: "أرفض بشدة الاتهام بالعنصرية لقد كان فحصاً عادياً، وتم نقل اللاعب إلى منطقة تسجيل الوصول، ثم فحصت أمتعته".

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباراة بعد غداً الأربعاء على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

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