ريال مدريد يفقد نجمه في مواجهة لايبزغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد غياب نجمه الكرواتي لوكا مودريتش عن مواجهة لايبزيغ المقرر لها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي غياب مودريتش عن مواجهة لايبزيغ، بسبب معاناته من الإجهاد نتيجة حمل عضلي زائد، على أن يكون جاهزاً لمواجهة جيرونا في بطولة الدوري الإسباني، المقرر إقامتها 30 أكتوبر الجاري.

وكان ريال مدريد حسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي يخوض مواجهة لايبزغ بأريحية.

وحقق ريال مدريد الفوز في المباراة الماضية على إشبيلية بالليغا 1/3، وحسم قبلها مواجهة إلتشيه 0/3، ليواصل الملكي انتصاراته، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، ويليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

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