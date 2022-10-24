لتحديد مستقبله.. اجتماع حاسم بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن هناك اجتماع حاسم بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وإريك تين هاغ مدرب الفريق الإنجليزي، لمناقشة مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن رونالدو سيجتمع مع تين هاغ خلال ساعات، لحسم موقفه من العودة لتدريبات مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن تين هاغ لا يعارض عودة رونالدو للتدريبات بشرط تقديم الاعتذار، بعدما اعترض على الخروج من التشكيل الأساسي لليونايتد طوال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو قد يغادر اليونايتد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل اهتمام تشيلسي بضمه.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "ذا أثليتك" أن اليونايتد على استعداد لفسخ تعاقده مع رونالدو، بشرط تسوية مستحقاته ووصول عرض مناسب لضمه، للاستفادة المالية من وراء رحيله.

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