بعد تألقه أمام أتليتيك بيلباو.. تشافي يتغنى بديمبلي

المصدر: وكالات

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قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن لاعبه عثمان ديمبلي يمكنه تحقيق أشياء عظيمة بعد أن سجل هدفاً وصنع ثلاثة في الفوز 0/4 على أتليتيك بيلباو، أمس الأحد.

افتتح الدولي الفرنسي التسجيل في الدقيقة 12 بضربة رأس قبل أن يقدم تمريرات حاسمة لسيرجيو روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وعانى ديمبلي من إصابات عديدة منذ وصوله من بروسيا دورتموند في 2017، وانتهى عقده بنهاية الموسم الماضي لكنه وقع عقداً جديداً لعامين في يوليو.

وقال تشافي للصحفيين "كرة القدم لعبة تعتمد على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، إما أن تكون على صواب أو على خطأ، فعل عثمان كل شيء بشكل صحيح ونجح في التعامل مع مباراة أتليتيك بيلباو".

وتابع "إنه جناح رائع عندما يكون قريباً من الخط الجانبي، أحيانا يؤدي بشكل أفضل وأحيانا لا يفعل ذلك".

وأضاف "يتعين عليه محاولة أن يكون أكثر ثباتاً في المستوى في كل مباراة، لهذا السبب أقنعت النادي بالتجديد له لأنه يستطيع القيام بأشياء عظيمة".

ويستضيف برشلونة منافسه بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا الأربعاء، قبل أن يحل ضيفاً على بلنسية في الدوري الإسباني السبت المقبل.

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