غريزمان يقود أتلتيكو لاستعادة الانتصارات

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» بتسجيله ثنائية الفوز الثمين على مضيفه ريال بيتيس 1 -٢ بالجولة 11 لـ«الليغا»، وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، والذي رفع رصيده إلى 23 نقطة. وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير هدف الشرف لأصحاب الأرض.

وجاء الفوز في توقيت جيد بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي تنتظره قمة حاسمة الأربعاء أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا في صراعه مع ليفركوزن، وبورتو «البرتغال» على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ثمن النهائي، بعدما حسم كلوب بروج البلجيكي البطاقة الأولى.

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