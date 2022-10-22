ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند

المصدر: البيان

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سجل إرلينغ هالاند هدفين وأضاف كيفين دي بروين هدفا رائعا في الشوط الثاني ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الانتصار رصيد سيتي صاحب المركز الثاني إلى 27 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب في ضيافة ساوثامبتون يوم الأحد. ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وسجل هالاند للمرة السابعة على التوالي على ملعبه في جميع المسابقات، ليمنح سيتي التقدم في منتصف الشوط الأول ثم سدد ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 44 بعدما اعتبر حكم الفيديو المساعد أن برناردو سيلفا تعرض لخطأ من لويس دنك مدافع برايتون.

وقدم برايتون، الذي لم يحقق أي انتصار تحت قيادة مدربه الجديد روبرتو دي تسيربي، أداء جيدا في الحد من خطورة سيتي أكثر من أي زائر آخر هذا الموسم.

لكن برايتون استقبل هدفا بطريقة لم يعتدها سيتي، إذ لعب حارس المرمى إيدرسون كرة طويلة وصلت إلى هالاند بعد سوء تفاهم بين روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون والمدافع آدم ويبستر.

وتفوق المهاجم النرويجي في التحام قوي مع ويبستر قبل أن يضع الكرة في الشباك، محرزا هدفه رقم 21 في كل المسابقات هذا الموسم، بعدما أخفق في التسجيل للمرة الأولى في 11 مباراة عندما خسر ناديه 1-صفر أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

واستمر أداء برايتون الجيد لكنه تعرض لانتكاسة أخرى عندما أبلغ حكم الفيديو المساعد الحكم كريج بوسن بمشاهدة إعادة لتدخل دنك على برناردو داخل المنطقة بعدما سمح باستئناف اللعب في بداية الأمر.

ونجح هالاند في التسجيل من ركلة الجزاء هدفه 22 هذا الموسم ورقم 600 لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة بيب غوارديولا، والذي أصبح ثالث مدرب يصل لهذا الإنجاز بعد أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد وأرسين فينجر مع أرسنال.

ثنائية هالاند، رفعت رصيده من الأهداف إلى 17 في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بصدارة الهدافين عن الإنجليزي هاري كين.

النجم النرويجي، لديه مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي أمام آرسنال، بسبب مشاركة الجانرز في الدوري الأوروبي أمام أيندهوفن الهولندي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 17 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.

إيفان توني، برينتفورد، 8 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، 8 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 6 أهداف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 6 أهداف

لياندرو تروسار، برايتون، 6 أهداف..

جابرييل جيسوس، آرسنال، 5 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 5 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 5 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل، 5 أهداف.

جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 4 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

أليكسيس ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

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