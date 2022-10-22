بلد الوليد ينهي سلسلة انتصارات سوسييداد

المصدر: أ ف ب

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سقط ريال سوسييداد المحلّق هذا الموسم ضد مضيفه بلد الوليد صفر-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، لتتوقف سلسلة من ثمانية انتصارات تواليا في جميع المسابقات.

أُلغي هدفان للنادي الباسكي وأهدر لاعبوه عدة فرص لمعادلة النتيجة بعد أن افتتح سيرخيو ليون النتيجة لأصحاب الارض في الدقيقة 16.

بقي سوسييداد في المركز الثالث (22 نقطة) متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الثاني، وسيأمل في أن تنتهي مواجهة ريال بيتيس الخامس وضيفه أتلتيكو مدريد الرابع بالتعادل الاحد ليحافظ على مركزه، إذ يملك كل منهما 20 نقطة.

وألغى الحكم هدفاً مبكراً لبلد الوليد عبر مونتشو بسبب خطأ في عملية بناء الهجمة (13)، ولكن الفريق لم يتأخر في أخذ الافضلية عبر ليون الذي وصلته كرة طويلة من مونتشو وتفوق على الحارس أليكس ريميرو والمدافع الفرنسي روبن لو نورمان (16).

ومع نهاية الشوط الاول، وجد الياباني تاكيفوزا كوبو طريقه الى الشباك لكن الهدف ألغي للضيوف بسبب خطأ في الهجمة، فيما ألغي آخر في الدقائق الاخيرة لمارتن زوبيميندي بداعي التسلل (84).

ويتصدر سوسييداد مجموعته في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بأربعة انتصارات من أربع مباريات ويحل على أومونيا نيقوسيا القبرصي الخميس.

في مباراة أخرى، سحق رايكو فايكانو ضيفه قادش 5-1 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين، ايزاك كارسيلين (42) وروبن ألكاراس من جانب الضيوف (61) والبديل الفرنسي راندي نتيكا من جانب أصحاب الارض (87).

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