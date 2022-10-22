أفضل لاعب في العالم خارج تشكيلة ريال مدريد ضد إشبيلية

المصدر: أ ف ب

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سيغيب أفضل لاعب في العالم الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية، السبت في الدوري الاسباني لكرة القدم، لاصابة بفخذه بحسب ما ذكر ناديه السبت.

وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية الإثنين قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهماً في ابقاء فريقه متصدراَ لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزاً لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.

وكتب ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا، في بيان "بعد الاختبارات التي اجراها بنزيمة اليوم أظهرت الفحوص تعرضه لارهاق عضلي في الفخذ الأيسر".

وكان بنزيمة الذي غاب عن معظم مباريات سبتمبر لاصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن، قد سجل 5 أهداف في سبع مباريات ضمن الدوري هذا الموسم.

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