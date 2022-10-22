كم عدد النقاط التي حصل عليها رونالدو في تصويت الكرة الذهبية؟ النتيجة صادمة لعشاق "الدون"

المصدر: وكالات

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يمر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا بوضعية صعبة مع فريقه مانشستر يونايتد حيث تم استبعاده لأسباب انضباطية من مباراة الفريق ضد تشيلسي المقررة في وقت لاحق اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، ويبدو أنه فقد شعبيته أيضا، ليحصل على "صفر" من بين أصوات الكرة الذهبية بالنسبة للصحفيين، حيث لم يختاره أي شخص، وفقا لصحيفة "ميرور" التي رصدت عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022، حيث لم ينل كريستيانو رونالدو أي صوت، فيما اكتسح الفرنسي كريم بنزيما المتوج بالجائزة التصويت.

واحتل رونالدو البالغ من العمر 37 عاما والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، المركز الـ20 في تصويت هذا العام، في حين تفوق بنزيما على الجميع بشكل واضح، بحصوله على 549 نقطة مقابل 193 لمهاجم بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني الذي حل وصيفا، و175 نقطة لصانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين صاحب المركز الثالث.

وبالنسبة للنجم المصري محمد صلاح الذي جاء بالمركز الخامس في تصويت هذا العام، فقد حصل على 116 نقطة.

وفيما يلي عدد النقاط التي حصل عليها أول 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2022:

1- كريم بنزيما 549 نقطة.

2- ساديو ماني 193 نقطة.

3- كيفين دي بروين 175 نقطة.

4- روبرت ليفاندوفسكي 170 نقطة.

5- محمد صلاح 116 نقطة.

6- كيليان مبابي 85 نقطة.

7- تيبو كورتوا 82 نقطة.

8- فينيسيوس جونيور 61 نقطة

9- لوكا مودريتش 20 نقطة

10- إيرلينغ هالاند 18 نقطة.

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