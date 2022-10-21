بفضل تألقه.. ميسي يضيف جائزة جديدة إلى خزانته

المصدر: وكالات

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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر الماضي.

وحصد ميسي الجائزة المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا، متفوقاً على الثنائي جوناثان ديفيد لاعب ليل، ودانجو أوتارا لاعب لوريان.

وشارك ميسي في 3 مباريات بالدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، وتألق بصناعة هدفين في فوز فريقه على حساب نانت بثلاثية نظيفة 3 سبتمبر، ثم عاد وصنع ميسي هدف فوز باريس سان جيرمان على إستاد بريست 10 سبتمبر.

وسجل ميسي هدف انتصار فريقه على أولمبيك ليون 18 سبتمبر الماضي، وبفضل أدائه حصد ميسي نسبة 58% من الأصوات التي تم الإعلان، ليخلف بالتالي زميله البرازيلي نيمار الذي توج بالجائزة في أغسطس الماضي.

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