رئيس رابطة الدوري الإسباني يهدد بإيقاف "الليغا"

المصدر: وكالات

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قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إن كرة القدم الإسبانية تواجه خطرا محدقا بالتعطيل، ودعا إلى عقد اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل، لمحاولة عكس الوضع.

وتكمن الأزمة في وجود تهديد حقيقي بوقف مسابقات كرة القدم الإسبانية، في حال عدم إصلاح مشكلة قانون الرياضة في البلاد.

وتركت سلسلة التعديلات في قانون الرياضة الإسباني الجديد، الباب مفتوحا أمام مشاركة الأندية الإسبانية في "السوبر ليغ" بالإضافة إلى السماح لها بالمشاركة في البطولات المحلية في نفس الوقت.

وذكرت صحيفة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن تيباس دعا الأندية إلى اجتماع استثنائي، الخميس المقبل، 27 أكتوبر، بسبب اقتراب تمرير قانون الرياضة الذي يسمح بإنشاء دوري السوبر الأوروبي، ويهدد اتفاقية "الليغا" مع صندوق "CVC" الاستثماري.

وهناك تخوف من قبل رابطة الدوري الإسباني أن تتعرض الاتفاقية مع صندوق "CVC" إلى خطر شديد، وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تدر دخلا بحوالي ملياري يورو على الأندية

وكشفت "كادينا كوبي" أنه في حال عدم تغيير مسودة التعديلات في قانون الرياضة الإسباني الجديد، بحلول يوم الخميس المقبل، فإن كرة القدم الإسبانية قد تشهد إضرابا، ويتم تعطيل الجولة 12 من الدوري الإسباني، والجولة 13 من دوري الدرجة الثانية.

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