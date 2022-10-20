دوري السوبر الأوروبي.. كبار الدوري الألماني يحسمون موقفهم

المصدر: وكالات

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حسمت أندية القمة الألمانية موقفها بشكل نهائي بخصوص المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث اتخذت قراراً بالرفض، بحسب ما أكده مسؤولو تلك الأندية.

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في تصريحات لصحيفة "بيلد": "محاولة إنشاء دوري السوبر الأوروبي فشلت بشكل بائس قبل عام ونصف، لقد أوضحنا موقفنا في الوقت المناسب، وكررنا الأمر منذ ذلك الحين".

وأكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، إن فريقه لا يهتم بتلك البطولة، حيث قال: "بطولة دوري أبطال أوروبا لديها شكل رائع للغاية، خاصة بداية من عام 2024، فوق ذلك أشعر بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أيدي أمينة للغاية، لأنه يضع أيضاً في حسبانه الأندية الصغيرة".

ومن المقرر أن يشارك 36 فريقاً في دوري أبطال أوروبا بدلاً من 32 فريقاً بداية من موسم 2025/2024، وبالتالي سيزيد عدد مباريات البطولة القارية.

ولم تتواجد الأندية الألمانية ضمن الـ 12 فريقاً، التي أعلنت عن تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي أبريل 2021.

ومن جانبه أكد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ الألماني، أن موقف فريقه لم يتغير، حيث قال: "لقد أوضحنا موقفنا بالفعل في أبريل 2021، ورفضنا خطط تأسيس دوري السوبر الأوروبي بشكل صريح، موقفنا لم يتغير منذ ذلك الحين".

وانهار مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي بقيادة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، في مواجهة موجة الغضب العارم من جانب الجماهير والأندية والاتحادات، بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وانسحبت تسعة من الأندية الـ 12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن البطولة.

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