بسبب راعي برشلونة.. شاكيرا تضع بيكيه في موقف محرج

المصدر: البيان

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أكدت تقارير إسبانية، أن المغنية الكولومبية شاكيرا قد تكون الفنان الثاني الذي يوضع اسمه أو شعاره على قميص برشلونة في إطار اتفاق الرعاية بين النادي الكتالوني والشركة السويدية العالمية سبوتيفاي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سيجد نفسه في مأزق حقيقي خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون مجبراً على ارتداء قميص فريقه وعليه اسم شاكيرا، شريكته السابقة وأم أولاده.

وشددت الصحيفة على أن الأمر سيكون حدثاً، خاصة بعد انفصال المغنية الكولومبية وجيرارد بيكيه، الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وارتدى لاعبو برشلونة في الكلاسيكو الأخير، قميصاً حمل رسمة "البومة" وشعار "OVO" ماركة المغني الكندي دريك لاحتفال منصة سبوتيفاي الخاصة بالأغاني (الراعي الرسمي لبرشلونة)، بوصول مشاهدات أغانيه إلى 50 ملياراً.

وأوشكت شاكيرا على إصدار أغنيتها الجديدة Monotonia، وستكون كلماتها مقتبسة من علاقتها مع بيكيه، وفقاً لما أكدته الصحيفة الإسبانية، وجاء في كلمات الأغنية: "لقد حذروني من بقائي معك، لكنني لم أستمع لهم، أدركت أن قصتك كاذبة، كانت القطرة التي فاضت من الزجاجة، أهنئك على أنك تعيش حياتك بشكل جيد، أنت وأنا فعلنا الشيء نفسه، كنا شركاء في الأنانية، ننسى ما كنا عليه يوماً ما، وأفضل شيء هو أنه لم يكن خطأك أو خطئي، لقد كان خطأ الروتين"، ويشارك مع شاكيرا في أداء هذه الأغنية، المغني البورتوريكي أوزونا.

ولم يتم تحديد موعد لتنفيذ خطوة قميص شاكيرا، لكنها ستكون على الأغلب خلال إحدى مباريات الموسم الحالي 2023/2022.

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