الاصابة تُبعد المهاجم الجزائري ديلور عن الملاعب لأسبوعين

المصدر: أ ف ب

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يغيب المهاجم الجزائري أندي ديلور عن فريقه نيس الفرنسي لفترة أسبوعين جراء تعرضه لاصابة في ركبته، حسب ما أفاد ناديه الأربعاء.

وقال نيس في بيان "أجرى أندي ديلور فحوصات طبية الأربعاء، كشفت عن إصابته بـالتواء داخلي في الركبة من دون أي علامة على خطورة (الاصابة) قدرت مدة غيابه بـ 15 يوماً".

وخرج ديلور (31 عاماً) في الشوط الاول من مباراة نيس أمام أوكسير 1-1 الاحد ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من "ليغ1"، بعدما كان افتتح التسجيل لفريقه.

ومن المرجح أن يعود المهاجم الدولي الجزائري الذي سجل 6 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، أمام كولن الالماني خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ في 3 نوفمبر، أو في 6 منه أمام بريست خلال المرحلة الـ 14 من الدوري

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