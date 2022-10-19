الدوري الأوروبي يتسبب في تأجيل قمة الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تقرر تأجيل قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر سيتي بالجولة 12 من بطولة البريميرليغ، التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء.

ويعد سبب تأجيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي هو تحديد موعد مواجهة المدفعجية أمام فريق آيندهوفن الهولندي، بدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة أرسنال وبي إس في آيندهوفن الهولندي، التي كان مقرراً لها 15 سبتمبر الماضي، بسبب مخاوف أمنية قبل أيام من جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي أرسنال مع آيندهوفن في الدوري الأوروبي، غداً الخميس، وهو ما أجبر الاتحاد الإنجليزي على تأجيل مواجهة المدفعجية أمام مانشستر سيتي.

وكانت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي أبرز مواجهات الجولة 12 للبريميرليغ، في ظل احتلال الفريقين المركزين الأول والثاني في جدول المسابقة الإنجليزية حتى الآن، حيث يأتي أرسنال في الصدارة برصيد 27 نقطة جمعها من 10 مباريات، يليه السيتيزينز حامل اللقب بـ 23 نقطة من نفس عدد المباريات.

ولم يحدد الاتحاد الإنجليزي بشكل رسمي الموعد الجديد للمواجهة التي تأجلت، إلا أن الموعد المبدئي سيكون أحد يومي 17 أو18 يناير المقبل أو في بداية شهر فبراير، نظراً لصعوبة إقامتها قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تبدأ الشهر المقبل في قطر.

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