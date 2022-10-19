بسبب مواطنه.. نيمار يعترض على ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية

المصدر: البيان

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اعترض نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، على ترتيب مواطنه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، في جائزة الكرة الذهبية.

وكتب نيمار تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "بنزيما لاعب رائع، يستحق الفوز بالجائزة".

واستكمل مستعيناً برموز تعبيرية ضاحكة: "أما تواجد فينيسيوس في المركز الثامن فهو أمر غير ممكن، كان يجب أن يتواجد فينيسيوس في الثلاثة الأوائل على الأقل".

وفاز بنزيما بالجائزة لأول مرة في تاريخه، بينما حل السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الحالي وليفربول السابق في المركز الثاني، وجاء خلفهما البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي رابعاً، ومحمد صلاح نجم ليفربول خامساً، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سادساً، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد سابعاً.

وبعد فينيسيوس جونيور الذي حل ثامناً في ترتيب الكرة الذهبية، جاء الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد تاسعاً، ثم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر.

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