بسبب محمد صلاح.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً لكلوب

المصدر: وكالات

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بارتكاب سلوك غير لائق، على خلفية طرده في لقاء مانشستر سيتي الأحد الماضي، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تدخل بيرناردو سيلفا على لاعبه محمد صلاح.

وتلقى كلوب البطاقة الحمراء من قبل الحكم أنتوني تايلور في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي جرت على ملعب أنفيلد، بعد صراخه بغضب في وجه الحكم المساعد.

وطالب كلوب بحصول فريقه على ضربة حرة بعد تدخل بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ضد محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدف واحد.

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي: "تم اتهام يورغن كلوب بانتهاك لائحة الاتحاد الإنجليزي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد".

وأضاف البيان: "يبدو أن سلوك مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من تلك المباراة لم يكن لائقاً، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم رد".

يذكر أن صلاح قاد ليفربول للفوز على السيتي 0/1، بتسجيله الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 76 بعدما تلاعب بكانسيلو وانفرد بإديرسون مسدداً كرة متقنة سكنت الشباك.

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