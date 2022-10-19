ما الرسالة التي كان بن زيمة يودّ نشرها بملابسه في حفل الكرة الذهبية؟

المصدر: البيان

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كان اللباس، الذي اختاره مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بن زيمة مساء أول أمس الاثنين خلال حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للعام 2022، تكريما لمغني الراب الأمريكي توباك، حسيما أشارت وسائل إعلام عدة.

وقد ارتدى الفائز بالكرة الذهبية خلال الحفل نظارات دائرية صغيرة، وقميصا على قبته شريط أسود، ما أضفى لمسة فريدة على هذه الأمسية.

وبهذه الطريقة، أراد بن زيمة تسليط الضوء على جانب بارز في شخصيته، وهو حبه لموسيقى الراب.

كما قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتغريد بصورتي النجمين عبر حسابه على تويتر، معلقا بعبارة "الأحلام أصبحت حقيقة".

يذكر أن توباك شاكور، أيقونة الهيب هوب الأمريكي، هو فنان بن زيمة المفضل. وقد ارتدى شاكور الزي نفسه خلال تقديم ألبومه الشهير "All Eyez on Me"، كما يظهر في الصورة المرفقة.

تجدر الإشارة إلى أن مغني الراب توفي العام 2016 في لاس فيغاس خلال حادث إطلاق نار.

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