كيف تفاعل بن زيمة مع سماعه الزغاريد الجزائرية احتفاء بنيله الكرة الذهبية؟.. فيديو

المصدر: البيان

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تعالت أصوات الزغاريد والتصفيق في مسرح "شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس، فور إعلان فوز مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بن زيمة، بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق بن زيمة على مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني، الذي حل وصيفا، واحتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث، متبوعا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجاء نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

ومع إعلان تتويج بن زيمة صاحب الأصول الجزائرية، ملأ صوت الزغاريد مسرح "شاتلييه"، حيث أقيم حفل الكرة الذهبية أول أمس الاثنين.

وظهرت ابتسامة بن زيمة فور سماع الزغاريد، التي ربما أطلقتها والدته أو إحدى قريباته اللائي حضرن الحفل.

وأصبح بن زيمة أول فرنسي يتوج بالكرة الذهبية منذ زين الدين زيدان (وهو من أصول جزائرية أيضا)، الذي توج بالجائزة في العام 1998.

كما بات بن زيمة خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991)، وزيدان (1998).

كيف تفاعل بن زيمة مع سماعه الزغاريد الجزائرية احتفاء بنيله الكرة الذهبية؟.. فيديوhttps://t.co/eDj6PJ0yrr pic.twitter.com/tNc6QIP45y — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 18, 2022

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