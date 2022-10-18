منتخب البرتغال يتلقى ضربة موجعة قبل كأس العالم

المصدر: وكالات

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يفقد منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2022 لجهود نجمه ديوغو جوتا بسبب الإصابة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور": "أنباء غير جيدة بخصوص جوتا.. اللاعب البرتغالي سيغيب عن كأس العالم، لديه إصابة خطيرة في ربلة الساق".

وأضاف كلوب "إنه على ما يرام حتى الآن.. جوتا فتى ذكي، أعتقد أنه كان يعرف ذلك بالفعل عندما أخرجناه من الملعب"

وشارك جوتا في التشكيلة الأساسية لنادي ليفربول خلال الفوز على مانشستر سيتي 1-0، الأحد الماضي، لكن تم استبداله في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ويشكل غياب جوتا عن المونديال القطري ضربة موجعة للمنتخب البرتغالي، وصدمة لنجمه كريستيانو رونالدو، الذي يتطلع للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، علما بأن مونديال قطر سيكون الأخير على الأرجح لـ “الدون" البالغ عمره 37 عاما.

وأوقعت قرعة مونديال "قطر 2022" المنتخب البرتغالي، في المجموعة الثامنة، برفقة منتخبات غانا، وكوريا الجنوبية، والأوروغواي.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

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