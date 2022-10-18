رئيس ريال مدريد يلجأ لفينيسيوس للرد على شائعات مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نفى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الأنباء التي ترددت حول انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الميرنغي، مشيراً إلى أن الريال لديه أكثر من لاعب رائع على رأسهم فينيسيوس جونيور، في إشارة إلى أن عدم حاجة فريقه لجهود مبابي.

وزعمت العديد من التقارير أن مبابي طلب الرحيل عن باريس يناير المقبل، ويخطط للانتقال إلى ريال مدريد.

وقال بيريز أثناء وجوده في حفل الكرة الذهبية أمس الاثنين، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات على "تويتر": "لست متعباً من شائعات مبابي فحسب، لكني لم أعد أقرأ القصص التي تتعلق به".

وأضاف رئيس ريال مدريد: "لدينا مستقبل رائع مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، إنهما لاعبان كبيران ويمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".

يذكر أن مبابي كان قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، وتفاوض بالفعل مع بيريز حول الصفقة، لكنه قرر في النهاية التجديد مع باريس سان جيرمان.

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