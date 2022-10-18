«فيفا» يكشف عن الدول الأكثر إقبالاً على شراء تذاكر كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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أكد مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، تقترب من 3 ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث العالمي 20 نوفمبر المقبل، مؤكدين أن هناك 10 دول تتصدر قائمة الأكثر شراءً للتذاكر.

وتحدث كولن سميث الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم، لوسائل الإعلام، قائلاً: "بعنا ما يقارب 3 ملايين تذكرة حتى الآن، لدينا مزيج من المشجعين هم من المنطقة العربية ومن بلدان العالم، من الأمريكيتين وأوروبا، وما زال هناك تذاكر متاحة، ونشجع الراغبين على شرائها بالدخول إلى المواقع، وسنجعلها متوفرة كلّ ما أتيح لنا ذلك".

وأوضح الرئيس التنفيذي لعمليات المونديال أن الدول الأكثر إقبالاً على شراء التذاكر هي بالترتيب قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، وإنجلترا، والمكسيك، والإمارات، والأرجنتين، وفرنسا، والبرازيل، وألمانيا.

وتستعد قطر أصغر دولة تستضيف البطولة العالمية، لاستقبال ما يقدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم، في الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

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