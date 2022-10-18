مانشستر سيتي يتوّج بجائزة أفضل ناد بالعالم في حفل جوائز "فرانس فوتبول"

المصدر: وام

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توجت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية العريقة، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل ناد في العالم للموسم الماضي، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تتويج النادي بعد موسم مميز للغاية في 2021-2022 توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في آخر 5 مواسم.

وكانت ملكية النادي انتقلت في العام 2008 إلى مجموعة "سيتي جروب" لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ النادي حافلة بالإنجازات أحرز خلالها مانشستر سيتي العديد من الألقاب والبطولات.

وعلى المستوى المحلي، توج النادي بعد انتقال ملكيته في العام 2008 بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات من بين 8 مرات على مدار تاريخه كما حل ثانيا في البطولة في 3 مواسم أخرى بعد هذا التاريخ.

وأحرز النادي خلال هذه الحقبة الجديدة لقب كأس إنجلترا مرتين من بين 6 ألقاب في تاريخه بالبطولة وحل ثانيا في نسخة أخرى، كما فاز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 6 مرات من بين 8 مرات على مدار تاريخه.

وإضافة لهذا، توج الفريق بلقب كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزية) 3 مرات من بين 6 مرات توج فيها باللقب على مدار تاريخه، وحل ثانيا في 4 نسخ أخرى.

وعلى المستوى الأوروبي، صال مانشستر سيتي وجال على مدار السنوات الماضية وكان أحد أبرز الفرق في البطولة واقترب للغاية من إحراز اللقب في موسم 2020-2021 بالوصول للنهائي لكن الحظ عانده.

وحقق مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية عددا من الأرقام القياسية على المستويين المحلي والدولي.

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