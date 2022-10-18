بن زيمة يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بن زيمة أمس الاثنين جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للعام 2022 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وحل السنغالي ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الألماني) ثانيا والبلجيكي كيفن دي بروين ثالثا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وربعا البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الاسباني).

وتسلم بن زيمة، الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في 19 ديسمبر المقبل والفائز بالدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا في صفوف ريال مدريد، ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها العام 1998.

وقال بن زيمة بعد تسلمه جائزته "رؤية (هذه الجائزة)، هو فخر كبير بالنسبة إلي. أعود بالذاكرة عندما كنت طفلا وكل الجهود التي بذلتها حتى اصل الى هنا، لم استسلم أبدا".

وأضاف "انه حلم يتحقق لقد كبرت وكان هذا هدفي".

وبات بن زيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

سجل ابن الـ 34 عامًا 44 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيي، ليقود الفريق الى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

أحرز بن زيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) في أغسطس الفائت، ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وفيما يلي سجل الفائزين بالكرة الذهبية منذ نسختها الأولى:

2022: الفرنسي كريم بن زيمة

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2020: ألغيت بسبب جائحة كورونا

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الاوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الانجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوتار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفيتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفيتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الايرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دنيس لو

1963: الحارس السوفيتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي يوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز

* بين العامين 2010 و2015، دُمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويًا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يتم الفصل بينهما مجددا بدءا من 2016. وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007. ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز