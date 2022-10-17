"مانيه" يحصد جائزة "سقراطس" خلال حفل جوائز الكرة الذهبية

المصدر: أ ف ب

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حصد السنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن ميونيخ الألماني اليوم الاثنين "جائزة سقراط" خلال حفل الكرة الذهبية المستحدثة هذا العام والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.

وتمت مكافأة مانيه (30 عاما) للقيام باستثمارات كبيرة لتطوير مسقط رأسه قرية بامبالي (جنوب السنغال)، حيث شجع بشكل خاص على المساواة بين الفتيان والفتيات في ممارسة كرة القدم. كما ساهم مانيه أيضا بتمويل مستشفى في قريته.

تُمنح جائزة سقراطس من قبل لجنة تحكيم تضم شخصيات معروفة أبرزها نجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق راي، الشقيق الأصغر لسقراطس، وممثلي مجلة "فرانس فوتبول" وممثلين عن منظمة السلام والرياضة التي ترعى مشاريع تنمية وتدعو إلى نشر السلام من خلال الرياضة.

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