ترتيب هالاند ومودريتش وفينيسيوس.. مراكز اللاعبين في قائمة الكرة الذهبية

المصدر: البيان

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن مراكز اللاعبين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

وتمثلت أبرزت المفاجآت في احتلال هاري كين نجم توتنهام المركز 21، والنجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد المركز 20، بينما جاء الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز 12.

الترتيب حسبما أعلنت فرانس فوتبول:

أصحاب المركز 25 بالتساوي

داروين نونيز لاعب ليفربول

كريستوفر نكونكو لاعب لايبزغ

جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي

أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد

مايك ماينان حارس مرمى إيه سي ميلان

كيميتش لاعب بايرن ميونخ

أصحاب المركز 22 بالتساوي

فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي

ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول

المركز 21

هاري كين لاعب توتنهام

المركز 20

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد

أصحاب المركز 17 بالتساوي

لويس دياز لاعب ليفربول

دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس

كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد

المركز 16

فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول

أصحاب المركز 14 بالتساوي

البرتغالي رفائيل لياو لاعب ميلان

البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول

المركز 13

الإيفواري سيباستيان هالر لاعب بوروسيا دورتموند

المركز 12

الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

المركز 11

الكوري الجنوبي سون مين لاعب توتنهام

المركز 10

هالاند لاعب مانشستر سيتي

المركز 9

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

المركز 8

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

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