لم يتحقق منذ 18 عاماً.. إعلان مركز رونالدو في ترتيب الكرة الذهبية

المصدر: البيان

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن مركز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في ترتيب مراكز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022، حيث احتل المركز 20، وهو المركز نفسه الذي احتله عام 2005، قبل أن يصبح بعدها أحد نجوم كرة القدم على مر التاريخ.

وتواجد كريستيانو رونالدو في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، فيما غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن القائمة.

واحتل رونالدو المركز 20 بقائمة المراكز الخاصة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ويُعد هو المركز الأسوأ في تاريخ اللاعب المُتوج من قبل بالجائزة 5 مرات كثاني أكثر اللاعبين الفائزين بها.

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